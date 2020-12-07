18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:06

COVID-19 вновь подтвердился у более 28 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 3741 заболевший

фото ЗакС политика COVID-19 вновь подтвердился у более 28 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 3741 заболевший

По состоянию на утро 7 декабря на территории РФ зафиксировано 28 142 новых случая инфицирования граждан COVID-19, оповестили в оперативном штабе.

Соответственно, на сегодняшний день общее количество заболевших достигло отметки 2 488 912 человек.

За минувшие 24 часа болезнь унесла жизни 456 пациентов, всего же с начала пандемии скончались 43 597 заразившихся.

Излечились при этом ещё 18 850 граждан; общее количество выздоровевших подобралось к отметке 1 956 588.

По числу новых заболевших лидирует Москва - плюс 7 279 случаев. Следом идут Петербург - 3 741, Московская область - 1315, Нижегородская область - 485.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:28 Минздрав опроверг информацию о введении ограничений на передвижения россиян

12:09 Иванова внесла законопроект о продлении льгот для предпринимателей, применяющих патент или УСН

10:16 В Минздраве подумывают о введении новых COVID-ограничений

9:25 РПЦ: Свыше 100 священников скончались от COVID-19 с начала пандемии

6 декабря, 11:35 Более 29 тысяч россиян заразились COVID-19 за сутки, в Петербурге - 3753 случая

6 декабря, 11:05 Пугающую ковидную динамику в Псковской области объяснили техническими причинами

5 декабря, 16:50 Смольный не устроил штраф Ледовому дворцу из-за концерта Басты: решение думают оспорить

5 декабря, 11:43 Коронавирусом инфицировались свыше 28,7 тысяч россиян: это рекорд с начала пандемии

5 декабря, 11:30 Эксперт: Пик второй волны COVID-19 в Петербурге придётся на февраль

4 декабря, 17:40 За год петербургским метрополитеном стало пользоваться на 40% меньше людей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:55 Цивилёв предлагает создать парковки для хаотично разбросанных по городу электросамокатов

12:28 Минздрав опроверг информацию о введении ограничений на передвижения россиян

12:09 Иванова внесла законопроект о продлении льгот для предпринимателей, применяющих патент или УСН

12:05 В Мурманской области 31 декабря будет выходным днём

11:31 УФАС оштрафовало компанию-организатора языковых курсов за назойливую рекламу

11:06 COVID-19 вновь подтвердился у более 28 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 3741 заболевший

11:02 Студенты СПбГУТ запустили петицию против объединения с московским вузом

10:51 Супруга экс-начальника "Метростроя" Александрова передала свои акции главе "дочки" СТГ Ерошенко

10:43 Карикатуры со Ждуном, похожим на главу Выборгского района, заметили в Петербурге

10:16 В Минздраве подумывают о введении новых COVID-ограничений

9:53 Семьи жертв крушения SSJ-100 в Шереметьево требуют компенсаций от производителей деталей

9:25 РПЦ: Свыше 100 священников скончались от COVID-19 с начала пандемии

6 декабря, 18:01 Правительство планирует с каждым годом увеличивать число бюджетных мест в вузах

6 декабря, 17:20 Скончался бывший декан истфака СПбГУ Игорь Фроянов

6 декабря, 16:30 Бывшую жену Сечина переизбрали президентом Федерации конного спорта

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru