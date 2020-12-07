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12:09

Иванова внесла законопроект о продлении льгот для предпринимателей, применяющих патент или УСН

фото ЗакС политика Иванова внесла законопроект о продлении льгот для предпринимателей, применяющих патент или УСН

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Ирина Иванова внесла инициативу о продлении до 2024 года действия нулевой ставки для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощенную систему налогооблажения.

"В случае принятия законопроекта, ИП, впервые зарегистрированные после 1 января 2016 года, осуществляющие деятельность в производственной, социальной или научной сферах, еще не использовавшие право на применение "нулевой" налоговой ставки, смогут таким правом воспользоваться до 1 января 2024. Данная мера окажет поддержку индивидуальным предпринимателям Санкт-Петербурга", - написала депутат в пояснительной записке.

В своем Telegram-канале Иванова уточнила, что ранее был принят федеральный закон о продлении нулевой ставки до 2024 года. Соответствующие изменения в региональном законодательстве, по ее мнению, могли бы войти в третий пакет мер поддержки бизнеса Смольным.

"Но он не вошел.  Видимо в правительстве города  не сочли нужным предоставлять такую меру поддержки. Хотя она как раз не повлечет расходов бюджета, да и выпадающие доходы  будут невелики", - заявила коммунистка.

Она добавила, что будет бороться за принятие своей инициативе, хотя и не рассчитывает на поддержку от городского правительства.


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