Цивилёв предлагает создать парковки для хаотично разбросанных по городу электросамокатов

Петербургский парламентарий, член фракции "Единая Россия" Алексей Цивилёв предлагает решить возникшую в текущем году общегородскую проблему повсеместно разбросанных по улицам электросамокатов, создав различные зоны парковки для них. С соответствующим запросом он обратился к вице-губернатору Максиму Соколову.

На сегодняшний день пользователи арендованных самокатов часто бросают их в непредназначенных для этого местах - к примеру, на узких тротуарах, либо пристёгивают их к различным ограждениям - часто, историческим - тем самым портя культурный облик города.

"Пока мы не успеваем за этим бурно и хаотично развивающимся рынком, но понятные для всех правила должны существовать", - уверен Цивилёв.

По мнению депутата, заняться вопросом должна рабочая группа с участием компаний, предоставляющих услуги по аренде электросамокатов, и Городского центра управления парковками.

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