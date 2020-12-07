На досрочных выборах главы Великолукского района Псковской области победил единоросс Кузьмин

Минувшим днём, 6 декабря, в Псковской области прошли досрочные выборы нового главы Великолукского района. Как известили в региональной избирательной комиссии, победа досталась и.о. начальника района, единороссу Алексею Кузьмину.

Свои голоса в пользу представителя ЕР отдали 85,47% избирателей. Явка на электоральное событие составила 29,17%.

Кроме Кузьмина, в выборной гонке участвовали кандидат от КПРФ Александр Тарасов, набравший 6,8% голосов, представители ЛДПР Юрий Павлинов (5,14%) и Партии Роста Игорь Романов (1,52%).

Кузьмин - уроженец Латвийской ССР, однако семья управленца большую часть жизни провела в Великих Луках. С 2001 по 2011 год Кузьмин трудился на заводе "Транснефтемаш", с 2011 года перешёл в систему ЖКХ Великолукского района. В 2018–2019 годах был заместителем, а после - первым замглавы администрации Великолукского района.

Фото: Псковское отделение "Единой России"