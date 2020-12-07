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13:59

Вишневский предложил Беглову заплатить бизнесу за убытки от новогодних ограничений

фото ЗакС политика Вишневский предложил Беглову заплатить бизнесу за убытки от новогодних ограничений

Депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский 7 декабря направил обращение губернатору Александру Беглову, в котором назвал "несправедливым" решение оставить предприятия без прибыли в новогодние праздники и не компенсировать им эти потери.

Парламентарий предложил главе города выплатить бизнесменам компенсации за счет городского бюджета. Также он поинтересовался, нельзя ли смягчить ранее установленные ограничения.

Кроме того, Вишневский обратил внимание, что если кафе, бары и рестораны не будут работать в праздники, то многие горожане, не желающие сидеть дома в новогоднюю ночь, отправятся на уличные прогулки. А поскольку в ночь на 1 января не будет работать и общественный транспорт, они могут столкнутся с "огромными неудобствами", написал депутат.

Напомним, новогодние ограничения Беглов установил 2 декабря. В частности, губернатор распорядился, чтобы с 30 декабря по 3 января были закрыты предприятия общественного питания. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января общепит не сможет принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Позже предприниматели обратились с коллективным письмом к главе города, попросив ослабить установленные ограничения.


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