В петербургском метро заработала сеть нового поколения 5G

Сотрудники петербургского метрополитена установили на синей ветке сеть нового поколения 5G-ready, уведомили в пресс-службе Смольного.

"На всём протяжении линии будет обеспечена стабильная голосовая связь и скоростной интернет со средней скоростью до 100 Мбит в секунду", - указывается в сообщении городского правительства.

Следующей на очереди линией, на которой внедрят 5G, будет оранжевая - Лахтинско-Правобережная. Новый стандарт связи заработает уже в начале 2021 года.

Большую часть метро сеть 5G охватит к концу грядущего года.