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14:25

ЗакС намерен обязать Смольный ежегодно отчитываться о региональных инвестпроектах

фото ЗакС политика ЗакС намерен обязать Смольный ежегодно отчитываться о региональных инвестпроектах

Комиссия по промышленности петербургского парламента 7 декабря решила внести поправку в принятый в первом чтении законопроект о региональных инвестиционных проектах (РИП), сообщили в Заксобрании.

Согласно поправке, чиновники Смольного будут обязаны каждый год не позднее 30 апреля отчитываться перед Законодательным собранием о ходе реализации РИП. Предложение направлено на повышение открытости программы региональных инвестпроектов и реализацию городским парламентом его контрольной функции.

Напомним, в Петербурге появится реестр региональных инвестиционных проектов. Попавшие в него компании смогут рассчитывать на льготы от городских властей. Региональная ставка по налогу на прибыль для них составит 10%, а федеральная обнулится. Также включение в реестр освободит от уплаты налога на имущество.

Статус РИП сможет получить производство без обособленных подразделений в других регионах и реализующее проект единолично. В реестр попадут только компании, готовые вложить в проект от 50 млн до 500 млн рублей за три года или от 500 млн рублей за пять лет. 90% выручки организации должна приносить реализация производимой продукции.

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