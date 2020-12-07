"Не знаю, в чем вообще проблема": Прилепин отозвался о срыве акции сторонников политолога Соловья

Лидер партии "За правду", литератор Захар Прилепин не видит ничего зазорного в срыве субботней акции сторонников движения Валерия Соловья "Перемен": он отметил, что на встречу политолога с соратниками действительно пришли посмотреть его последователи-"гвардейцы", но сделали это "из чистого любопытства".

"Российская Некста пыталась провести первые массовые гуляния в нескольких российских городах. Посмотреть на эти гуляния, исключительно из чувства человеческого любопытства, пришли группы молодых людей из так называемой „Гвардии Захара Прилепина". Ну и как-то все скомкалось у Нексты. Холодно, наверное", - представил свою позицию писатель в Facebook.

Своих сторонников Прилепин охарактеризовал как "хороших ребят, спортсменов, ополченцев, семьянинов".

"Не знаю, в чем вообще проблема. Гулять так гулять, как там дядя Саша Розенбаум пел", - заключил бывший участник военных действий в ДНР.

Напомним, 6 декабря у стен Гостиного двора проходила встреча Соловья с соратниками. Неизвестные попытались сорвать собрание движения, кинув в толпу пришедших дымовую шашку.

Кроме того, члены партии писателя Захара Прилепина "За правду" разбросали на месте листовки.

По итогам акции полиция задержала Валерия Соловья. На него составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и оставили в отделе до суда, который должен рассмотреть дело сегодня.