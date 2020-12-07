Из-за пандемии Эрмитаж потерял 80% "живых" посетителей

Противоэпидемические ограничения нынешнего года, по информации директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, привели к тому, что музей в Зимнем дворце посетило на 80% меньше гостей, чем в обычные годы, передает ТАСС. В абсолютных цифрах это 836 тысяч вместо прошлогодних 4,9 млн человек. Зато онлайн-аудитория сумела за последние месяцы достичь отметки в 70 млн зрителей. На финансовом благополучии отток "живых" посетителей сказался, но не фатальным образом.

"Мы потеряли 50% бюджета – это то, что мы зарабатывали сами, но двумя траншами часть этих денег была компенсирована государством, которое выполнило свои конституционные обязательства об охране культуры", - рассказал Пиотровский.

Сегодня ситуация такова, что, по его словам, речи о возвращении всех прежних льгот в полном объеме идти не может. Это, полагает руководство Эрмитажа, как минимум небезопасно с точки зрения распространения коронавируса. В настоящее время около трети посетителей музея не платят за вход. Как и остальные городские музеи, театры и концертные площадки, с 30 декабря по 10 января Эрмитаж закроется для всех.