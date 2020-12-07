Суд отказал истцам, оспаривавшим запрет на провоз боеприпасов в метро

Петербуржцы, которые пытались оспорить действующий на территории метрополитена запрет на провоз патронов и оружия, потерпели неудачу в суде, передает объединенная пресс-служба судов. Четырем истцам – Сергею Бобровскому, Павлу Коблову, Всеволоду Костенко и Максиму Курникову – отказали.

Первый иск подал Бобровский, адвокат по профессии. Ему как человеку, занимающемуся спортивной стрельбой, запрет мешал покупать патроны в магазине на другом конце города, где действовала привлекательная скидка.

Ранее в отзыве Смольного на иск говорилось о целесообразности запрета, поскольку он снижает вероятность террористических актов.