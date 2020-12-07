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16:53

Путин напомнил о зданиях Александро-Невской лавры, "которые надо бы вернуть" РПЦ

фото ЗакС политика Путин напомнил о зданиях Александро-Невской лавры, "которые надо бы вернуть" РПЦ

Тему петербургских объектов недвижимости, на которые претендует Русская православная церковь, затронул президент Владимир Путин в ходе дискуссии с министром культуры Ольгой Любимовой.

"Там еще на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть", - цитирует его ТАСС.

Любимова ответила, что поднятая проблема уже обсуждалась ею недавно с предстоятелем РПЦ Кириллом: "Мы прорабатываем эту историю". Разговаривая с Путиным, в первую очередь министр сделала акцент на ремонтных работах, в которых нуждаются сооружения на территории Александро-Невской лавры. Реставрация зданий обещает быть "глубокой", рассчитанной до 2028 года, поскольку, по убеждению чиновницы, "лавра должна сиять".

Напомним, осенью в СМИ появились сведения о том, что федеральные чиновники поручили петербургским коллегам передать РПЦ три объекта на этой территории: Благовещенскую, Лазаревскую церковь и церковь Тихвинской иконы Божией матери. Инициативу связывают с 800-летием со дня рождения князя Александра Невского, которое уже начали отмечать на официальном уровне.

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