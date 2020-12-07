В Москве появится мемориальная доска Лужкову

В российской столице 10 декабря откроют мемориальную доску Юрию Лужкову, возглавлявшему город с 1992 по 2010 годы, о чем сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Объект появится на доме, в котором жил бывший мэр, на 2-й Тверской-Ямской улице. Над доской работали скульптор Игорь Бурганов и архитектор Игорь Воскресенский. Госконтракт на выполнение работ московские власти заключили за 3 млн 50 тысяч рублей.

Отметим, что в 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил многолетнего столичного мэра с формулировкой "за утрату доверия". Лужков скончался год назад в возрасте 83 лет. Вскоре после его смерти, в феврале нынешнего года, президент Владимир Путин подписал специальный указ, посвященный увековечиванию памяти известного чиновника. В частности, его имя получил Московский университет управления.