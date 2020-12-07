В Петербурге увеличат объемы бесплатной медицинской помощи

После обсуждения с коллегами законопроекта, посвященного бесплатной медицинской помощи петербуржцам в 2021 году, губернатор Александр Беглов заверил горожан, что они заметят прогресс сразу по нескольким пунктам.

"В 2021 году расширится перечень бесплатных лекарств, увеличатся подушевые нормативы и объемы медицинской помощи", - цитирует градоначальника пресс-служба Смольного.

Стоимость Территориальной программы госгарантий на следующий год составит 172,6 млрд рублей, из которых 60,8 млрд - деньги города. Беглов обращает внимание на высокие подушевые нормативы: 11,280 рублей из средств города и 19272 рублей из средств ОМС.

"Это намного выше, чем рекомендуемые средние федеральные нормативы – 3726,3 рублей и 13078,6 рублей соответственно", - подчеркнул губернатор.

В программу ОМС заложен также норматив по тестированию на коронавирус в размере 722,84 рублей. По оценке Беглова, на медицину в следующем году город выделил значительные средства, и главным остается их грамотное расходование.

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