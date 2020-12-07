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18:34

Беглов: До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых больных, а дальше - красная черта

фото ЗакС политика Беглов: До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых больных, а дальше - красная черта

Петербургский губернатор Александр Беглов предупредил горожан, что предстоящий нерабочий период с конца декабря по первую декаду января по причине роста заболеваемости коронавирусом обещает быть непростым для всех и, в первую очередь, для врачей, которые, по его словам, уже сегодня работают на пределе. Поэтому он призывает к грамотному поведению на праздниках, также оправдывая строгие "новогодние" ограничения, введенные 2 декабря.

"Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса <... > До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых больных, а дальше - красная черта, за которой - отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим. Избежать этого сценария можно максимально исключив массовые скопления людей в помещениях", - произнес он в авторской программе "Губернаторский час" на "Радио России - Петербург".

По словам губернатора, в настоящее время его подчиненные ведут переговоры с федеральным Минздравом на предмет увеличения коечного фонда, поскольку сейчас город может позволить себе иметь не более 13 тысяч специализированных койкомест.

Беглов также признался, что он и его коллеги не исключают вариант с продлением новогодних каникул для учащихся с 5 по 11 классы.

"Петербург пока не принял решение о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим, но ввиду серьезности положения в нашем городе такой шаг тоже не исключен", - добавил он.

Напомним, что в последнее время в городе обнаруживают коронавирус каждые сутки у более 3700 человек. Из-за этого с 30 декабря до 10 января закроются для посещения коцертные площадки, театры и музеи. Существенные ограничения наложили также на предприятия общепита.


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