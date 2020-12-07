Политолога Соловья арестовали на 10 суток

Октябрьский районный суд Петербурга 7 декабря назначил 10 суток ареста политологу и основателю движения "Перемен" Валерию Соловью, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

Политолога задержали 5 декабря у Гостиного двора, во время встречи со своими петербургскими сторонниками. Ему вменили организацию несанкционированного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Соловей заявил, что никаких встреч не анонсировал, а лишь заранее написал в социальных сетях, что планирует гулять у Гостинки.

Он просил допросить нескольких свидетелей своего задержания. Судья Елена Сергеева не стала заслушивать показания очевидцев, но приобщила к материалам дела из письменные показания. Также были изучены оперативные материалы, предоставленные центром по противодействию экстремизму, в том числе видеозапись общения Соловья с петербуржцами.

После оглашения решения Соловей сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что не удивлён строгостью суда.

Сергей Еремеев