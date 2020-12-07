Беглов доволен низкими темпами роста коммунального тарифа

Петербургский губернатор Александр Беглов, обсуждая с подчиненными бюджет на следующий год и новые тарифы, отметил, что Петербург выгодно отличается от других регионов расценками на услуги коммунальщиков: они дорожают медленнее, чем могли бы. Это стало возможным в том числе благодаря оптимизации расходов профильных организаций.

"Даже сегодня, в непростых экономических условиях, мы сохраняем нашу тарифную политику неизменной. Она носит социально-ориентированный характер. Рост тарифов для граждан в 2021 году будет минимальным за последние 7 лет", - подчеркнул чиновник, цитируемый пресс-службой Смольного.

Если инфляция по городу ожидается в районе 3,41%, то предельный индекс роста платежа за ЖКХ составит 3,3%. При этом правительство позволило устанавливать последний показатель на уровне 3,5%. Холодная вода и водоотведение подорожают на 1,8%, а горячая вода и отопление - на 3,4%.

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