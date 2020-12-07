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19:33

В Белоруссии дали 2,5 лет колонии женщине, снявшей балаклаву с головы омоновца

фото ЗакС политика В Белоруссии дали 2,5 лет колонии женщине, снявшей балаклаву с головы омоновца

Попытка деанонимизировать силовика на одной из белорусских демонстраций обернулась для протестущей 2,5 годами реального заключения, сообщает издание TUT.by. Таким образом суд отреагировал на действия гражданки Швейцарии Натальи Херше, которая в ходе сентябрьского "женского марша" сорвала с головы омоновца его черную балаклаву. Кроме того, ее обязали выплатить 1 тысячу белорусских рублей потерпевшему, что эквивалентно примерно 28 тысячам рублей российских. Свою вину активистка, более десяти лет проживающая на Западе, не признала.

"Я живу в европейской демократической стране, где демократические принципы и свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях и параллелях власти. Где право свободы слова и мирных собраний определены Конституцией и гарантируются государством, где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами", - сказала она на суде, добавив, что мечтает о мечтает о такой же судьбе для Белоруссии.

С 9 августа белорусы продолжают протестовать против власти президента Александра Лукашенко, не признавая результаты прошедших выборов и усилившиеся после дня голосования репрессии. В местах лишения свободы с лета побывали десятки тысяч манифестантов.

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