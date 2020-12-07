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7 декабря, 20:55

РБК: В Центризбиркоме грядут серьезные кадровые перестановки

фото ЗакС политика РБК: В Центризбиркоме грядут серьезные кадровые перестановки

Весной следующего года, по истечении срока полномочий Центризбиркома в его нынешнем составе, комиссию ждут заметные кадровые перемены, пишет РБК со ссылкой на свой источник, близкий к самому ЦИК, и источники в парламентских партиях.

Многолетние члены ведомства Николай Булаев (зампредседателя), Майя Гришина (секретарь),  Борис Эбзеев, Александр Клюкин и Сиябшах Шапиев, возможно, прекратят свои полномочия. Причем Гришина, если верить собеседникам издания, перейдет на другую работу, хотя сама она заявляет, что впервые слышит о таком развитии событий.

Сохранение двух членов, входящих в ЦИК по парламентской квоте от "Единой России", Валерия Крюкова и Валерия Гальченко, а также "жириновца" Сергея Сироткина тоже под большим вопросом, тогда как коммунист Евгений Колюшин и эсер Николай Левичев с большой долей вероятности останутся на своих местах.

Таким образом, под сомнение ставится сохранение большей части состава Центризбиркома, поскольку речь идет о о вероятном уходе восьми из пятнадцати его постоянных членов.

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