"Не работать - смерть": В Петербурге рестораторы создали "Карту сопротивления" против "новогодних" запретов

Порядка 200 петербургских баров и ресторанов намерены работать в новогодние праздники, невзирая на запрет Смольного: для всех желающих провести досуг вне дома рестораторы учредили "Карту сопротивления", на которой отображается список доступных для посещения мест, информирует РБК.



В разговоре с изданием бизнесмен Александр Коновалов объяснил, что санкции Роспотребнадзора для рестораторов будут менее фатальны, нежели чем полный запрет работы.

"Какие бы санкции не были, это все равно не смерть. А не работать - смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна", - поделился мнением Коновалов.

В самом Смольном считают разговоры об "убийстве" малого бизнеса "риторической драматизацией".

Напомним, в Петербурге с 30 декабря по 3 января барам и ресторанам предписано закрыться.