На Дворцовой площади установили живую ель

Главную новогоднюю елку 8 декабря привезли на Дворцовую площадь из деревни Хиттолово Всеволожского района, сообщили в комитете по печати, который ответствечает за новогоднее украшение Петербурга

Впервые за семь лет в центре города украсят живое дерево. Начать наряжать елку обещают с 9 декабря.

На ней появится 300 игрушек в ретро-стиле 1950-1960-х годов: шары, домики, медведи, зайцы, снеговики и щелкунчики. На главной елке Петербурга разместят 5 тысяч метров светодиодных гирлянд, еще 300 метров ретрогирлянд вплетут в крону дерева. Также на ели появятся по 300 метров гирлянд из флажков и серпантина.

Оформление ели должно полностью завершиться к 20 декабря.

Фото: gov.spb.ru