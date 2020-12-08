Благодаря коррупционерам в бюджет РФ поступило свыше 2 млрд рублей

Российский бюджет пополнился не менее 2,3 млрд рублей постфактум расследования уголовных дел о коррупции, уведомил в беседе с РИА "Новости" руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей", - рассказал о текущем положении дел глава СК.

Начиная с 2011 года, подчеркнул Бастрыкин, в бюджет РФ поступило почти 34 млрд рублей, изъятых у коррупционеров. За этот же период к уголовной ответственности были привлечены 5700 высокопоставленных чиновников.

В текущем году самые высокие показатели коррумпированности зафиксированы в Мордовии, Чувашии, Камчатском крае и Тюменской области.

Наиболее часто преступления, связанные с денежными махинациями, случаются в ходе освоения бюджетных средств.