Резник обратился в Роспотребнадзор по поводу театров, решивших работать в праздники

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник рассказал в социальных сетях, что Александринский, Михайловский и Мариинский театры продолжают продавать билеты на назначенные на 30-31 декабря спектакли, несмотря на ранее введенные губернатором Александром Бегловым ограничения.

По словам парламентария, в кассах Михайловского театра это объясняют полученным от Роспотребнадзора разрешением на работу со зрителями.

Резник написал обращение на имя руководительницы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Башкетовой, в котором поинтересовался, действительно ли такие разрешения выдавались. Если нет, то необходимо провести проверку указанных заведений, считает депутат.

Напомним, 2 декабря губернатор Беглов подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в театры. При этом в постановление городского правительства № 121 о мерах противодействия COVID-19 говорится, что может быть сделано исключение, в случае если после 2 декабря доступ в учреждении культуры разрешил Роспотребнадзор.

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