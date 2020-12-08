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12:13

Резник обратился в Роспотребнадзор по поводу театров, решивших работать в праздники

фото ЗакС политика Резник обратился в Роспотребнадзор по поводу театров, решивших работать в праздники

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник рассказал в социальных сетях, что Александринский, Михайловский и Мариинский театры продолжают продавать билеты на назначенные на 30-31 декабря спектакли, несмотря на ранее введенные губернатором Александром Бегловым ограничения.

По словам парламентария, в кассах Михайловского театра это объясняют полученным от Роспотребнадзора разрешением на работу со зрителями.

Резник написал обращение на имя руководительницы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Башкетовой, в котором поинтересовался, действительно ли такие разрешения выдавались. Если нет, то необходимо провести проверку указанных заведений, считает депутат.

Напомним, 2 декабря губернатор Беглов подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в театры. При этом в постановление городского правительства № 121 о мерах противодействия COVID-19 говорится, что может быть сделано исключение, в случае если после 2 декабря доступ в учреждении культуры разрешил Роспотребнадзор.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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