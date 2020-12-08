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13:21

СКР раскрыл очередные хищения на сумму 180 млн рублей при строительстве "Газпром Арены"

фото ЗакС политика СКР раскрыл очередные хищения на сумму 180 млн рублей при строительстве "Газпром Арены"

Следственный комитет РФ выявил хищения на сумму 180 млн рублей, осуществлённые в ходе скандального строительства петербургского стадиона "Газпром Арена": на сей раз дело касается закупки систем видеонаблюдения по завышенной цене, уведомил в интервью РИА "Новости" начальник СК Александр Бастрыкин.

По информации Следкома, устанавливавшая системы компания привлекла в качестве субподрядной организации ООО "Группа компаний "Охрана", учредителем которой является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща. Техника была куплена в Германии, однако посредники привлекли посредников, через которых осуществили ряд фиктивных сделок.

"В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже. <...> В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона", - уточнил Бастрыкин.

Отметим, что со строительством стадиона ранее были связаны и другие уголовные дела. Возведение арены растянулось на десять лет, а стоимость ее выросла многократно, преодолев сумму в 40 млрд рублей. Уже после сдачи объекта в эксплуатацию к его качеству возникло много претензий: несколько раз ломалось выкатное поле, регулярно протекала крыша.

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