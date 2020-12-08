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13:19

Суд не стал присуждать компенсацию за условия содержания в СИЗО фигуранта дела "Сети"* Бояршинова

фото ЗакС политика Суд не стал присуждать компенсацию за условия содержания в СИЗО фигуранта дела "Сети"* Бояршинова

Ломоносовский районный суд Ленинградской области 7 октября отказался рассматривать иск петербургского анархиста Юлия Бояршинова, осужденного по делу "Сети", сообщила ЗАКС.Ру его адвокат Ольга Кривонос. Осужденный требовал компенсацию в 430 тысяч рублей за условия содержания в СИЗО-6 "Горелово", где он находился в 2018 году.

В гореловском изоляторе Бояршинова держали в переполненной камере. Он жаловался, что ему не оказывали должную медицинскую помощь и отказывались переводить в камеру для некурящих. 

По словам Кривонос, суд не стал рассматривать иск, посчитав его идентичным другому исковому заявлению, которое Бояршинов подавал в 2018 году, получив отказ в удовлетворении. Однако два года назад у него еще не было права на денежную компенсацию и он просил суд только перевести себя в другую камеру.

Защита Бояршинова намерена обжаловать решение районного суда в областном.

 

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России.

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