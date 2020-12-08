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13:55

"Спасибо Петербургу": Во Пскове ждут наплыва туристов из-за "новогодних" ограничений Смольного

фото ЗакС политика "Спасибо Петербургу": Во Пскове ждут наплыва туристов из-за "новогодних" ограничений Смольного

Выступая в ходе онлайн-конференции Федерации рестораторов и отельеров, руководительница подразделения в Псковской области Светлана Баранова заявила, что в регионе ждут наплыва путешественников из Петербурга в новогодние праздники: гостиницы, по её словам, уже заполнены почти на 100%.

Баранова напомнила о тяжелых временах, пережитых отраслью весной: тогда псковские отели могли принимать только граждан, путешествующих по работе, а рестораны были закрыты - даже летние веранды местные власти разрешили открыть позднее, чем в Северной столице.

"На сегодняшний момент, если оценивать нашу готовность к Новому году, то отели находятся в стандартной ситуации. На праздничные даты они забронированы. Спасибо Санкт-Петербургу, который закрыл у себя практически все, поэтому мы ждем наплыв гостей", – приводит благодарности Барановой издание "Ресторановед".

Ранее псковский губернатор Михаил Ведерников сообщил, что в новогодние каникулы в регионе, население которого составляет 624 тысячи человек, будут одновременно пребывать не менее 1 млн граждан - в основном, это туристы из города на Неве и Ленобласти.

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