Суд не стал рассматривать иск "Альянса врачей" к ВГТРК и телеведущему Киселёву

Столичный Савеловский райсуд отказался удовлетворять иск "Альянса врачей", поданный к ВГТРК и главе МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву из-за сюжета о профсоюзе, который был показан в программе "Вести недели", поделилась с "МБХ медиа" глава организации Анастасия Васильева.

"Мы проиграли, конечно же. Судья вообще не стал ничего слушать. В качестве доказательств представили какие-то ролики какого-то видеоблогера и публикации СМИ о доследственной проверке насчет меня. И эти доказательства были приняты в учет, заседание очень быстро закончилось. Такое чувство, что решение было заранее напечатано. Естественно, мы будем подавать апелляцию, будем идти до конца", - пообещала Васильева.

Кроме того, лично глава профсоюза намерена засудить юриста Общественной палаты Илью Ремесло, якобы обнаружившего плагиат в её научной работе.

"Мы будем подавать иск к Илье Ремесло по поводу моей диссертации. Как можно ссылаться на какие-то ролики в YouTube? Они говорят, что мы деньги крадем какие-то, они ссылаются на ролики в YouTube и следственную проверку относительно меня. Ну и что, что доследственная проверка была? Дальше что? Они же закрыли все", - констатировала Васильева.

Напомним, в середине августа профсоюзная организация "Альянс врачей" обратилась в Савеловский суд Москвы с иском к ВГТРК и телеведущему Дмитрию Киселёву из-за сюжета, показанного в передаче "Вести недели", в котором утверждалось, что объединение являет собой нелегитимную структуру.

В сюжете "Вестей недели", увидевших свет 31 мая, Киселёв заявлял, что Васильева "обманывает легковерную публику своим фейковым профсоюзом "Альянс врачей", и назвал его "мошеннической структурой".