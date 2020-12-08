"Проект": Для Путина оборудовали два идентичных кабинета в Ново-Огарёво и в Сочи

У российского главы Владимира Путина имеются два абсолютно идентичных кабинета, оборудованных в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёво и в Сочи, уведомляет "Проект", ссылаясь на полученные от осведомлённых информаторов сведения.

По сообщениям собеседников издания, президент жил на Черноморском побережье как минимум с конца лета из-за второй волны COVID-19. В Кремле не афишируют эту информацию, поскольку "народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней".

В то же время с 21 октября по 2 ноября Путин обитал уже в Ново-Огарёво. 29 октября у него на аудиенции был глава ВТБ Андрей Костин - вдвоём они приняли участие в онлайн-встрече инвестиционного форума "Россия зовет!", а после провели дискуссию тет-а-тет. На фотографии, опубликованной пресс-службой Кремля, Путин и Костин сидят в кабинете, похожем на подмосковный. Отметим, другие участники форума - Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и прочие - были на мероприятии вместе в одном из помещений в столице.

"Почему Костин не мог сначала поучаствовать в работе форума в Москве в числе других высших чиновников, а потом быстро доехать до подмосковной резиденции главы государства на персональную аудиенцию", - задаётся вопросом "Проект".

2 ноября Путин вещал из того же кабинета - на сайте президентской администрации указано, что он провёл встречу в Ново-Огарёво. В то же время команда, обеспечивающая работу главы государства, находилась в тот день в Сочи, утверждает источник издания, знакомый с ситуацией.

Фото: пресс-служба Кремля