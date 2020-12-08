"Спасибо, больше не надо": Шнуров вспомнил празднование Нового года в парадной

Шоумен и политик Сергей Шнуров в очередной раз высказался о введенных в Петербурге ограничениях на работу питейных заведений в новогодние праздники. Ситуация напомнила ему времена старшей школы (конец 1980-х годов), когда в новогоднюю ночь по Невскому ходили "мрачные люди", а заведения общепита стояли закрытыми. Тогда будущему лидеру группы "Ленинграда" приходилось вместе с компанией отмечать праздник в чужой парадной, выпивая водку из бутылки, о чем он сегодня вспоминает без удовольствия.

"Сегодня, закрыв все бары Питера, нам предлагают окунуться в ту старую, незабываемую атмосферу советского праздника. Я это всё видел своими глазами. Спасибо, больше не надо", - отозвался он о нововведениях в Instagram.

По словам Шнурова, на обучение культурному питию у страны ушел не один десяток лет, и "назад дороги нет". Таким образом музыкант и член Партии роста солидаризировался с рестораторами, решившими бросить вызов чиновникам и все же попробовать работать в полную силу в праздничный период.