Роспотребнадзор призвал желающих привиться от COVID-19 не пить спиртного два месяца

Главный санитарный врач России Анна Попова уточнила часть условий, которые соотечественникам потребуется соблюдать для эффективного воздействия вакцины "Спутник V". Объявленных ранее 42 дней абсолютной трезвости, как следует из ее последних инструкций, будет недостаточно.

"Как минимум две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием (алкоголя). Выработка иммунитета это - 21 день между двумя инъекциями, и еще 21 день после инъекции - 42 дня. И надо четко понимать, что эти 42 дня от первой инъекции до последнего 42 дня это период формирования иммунитета и в этот момент надо еще поберечься", - отметила она в эфире радио "Комсомольская правда".

В противном случае, по словам главы Роспотребнадзора, вынужденная мобилизация всех дезинтоксационных резервов организма способна будет подорвать общий иммунитет.

Напомним, старт массовой вакцинации россиян с начала этой недели ранее инициировал президент Владимир Путин. Петербуржцы вскоре смогут получить вакцину от инфекции в пяти прививочных пунктах, а пока для них работают два: в больнице № 40 и поликлинике Красногвардейского района.