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16:57

Петербуржцев будут бесплатно возить на сеанс КТ, не привлекая машины скорой помощи

фото ЗакС политика Петербуржцев будут бесплатно возить на сеанс КТ, не привлекая машины скорой помощи

В связи с тем, что в Петербурге высокий уровень заболеваемости коронавирусом и высокая нагрузка на кареты скорой помощи, в Смольном решили обеспечить бесплатную транспортировку петербуржцев на процедуру компьютерной томографии другим способом. Новая услуга потребовала привлечения 69,75 млн бюджетных средств из резервного фонда, сообщает пресс-служба городского правительства.

"Люди болеют не только коронавирусной инфекцией, пациентам с другими заболеваниями также нужна экстренная помощь. На "скорой" работают высоквалифицированные специалисты, они должны оказывать помощь больным, а не просто заниматься их транспортировкой", - прокомментировал это решение губернатор Александр Беглов.

Перевозить на альтернативном транспорте будут петербуржцев с подозрением на COVID-19 и тех, у кого диагноз уже подтвердился.


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