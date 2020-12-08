"Очередные глупости": Песков отрицает наличие у Путина кабинета в Сочи, копирующего московский

К материалу издания "Проект", рассказывающему о двух одинаковых с виду кабинетах президента Владимира Путина в Ново-Огарево и Сочи, в Кремле не относятся серьезно. Это дал понять журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Очередные глупости. Президент работает в Москве. Ездит в командировки. Практически каждый день у него есть публичные мероприятия. Я уже много раз говорил: мы представляем себе, кто за этим стоит", - сказал он изданию Daily Storm, не называя бенефициаров распространения этих сведений.

Согласно расследованию, летом Путин работал по видеосвязи из Сочи, а в октябре-ноябре из кабинета в Ново-Огарево, при этом внешне оба помещения максимально похожи друг на друга. В статье делается вывод о том, что второй кабинет оборудован таким образом для создания ощущения постоянной близости президента к столице.