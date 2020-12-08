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18:25

Миронов призвал СК закрыть дело против лидера движения "За новый социализм" Платошкина

фото ЗакС политика Миронов призвал СК закрыть дело против лидера движения "За новый социализм" Платошкина

Лидер справедливороссов Сергей Миронов выразил несогласие с фактом полугодового пребывания лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашним арестом по делу об экстремизме. Изучив публичную деятельность подследственного, политик пришел к выводу, что тот, наоборот, постоянно делает акцент именно на мирном и законном транзите власти, в котором, по мнению Платошкина, нуждается Россия. Таким образом, преследовать его, рассуждает Миронов, неправильно: транслируемые его оппонентом взгляды лежат в законной плоскости.

"Призываю Следственный комитет отступить от трафаретного мышления и взглянуть на возбужденное уголовное дело с позиции справедливости – человеческой и юридической – и в кратчайшие сроки прекратить уголовное преследование Николая Платошкина", - цитирует депутата Госдумы его пресс-служба.

Миронову также представляется подозрительной и одновременно показательной неторопливость, демонстрируемая сотрудниками СК, заставляющая задуматься о политическом характере дела.

Напомним, с начала лета Платошкину вменяют призывы к массовым беспорядкам и распространение фейков. До ареста он активно выступал против поправок в Конституцию и требовал отставки президента и кабинета министров.

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