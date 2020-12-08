В Ленобласти ввели ограничения на работу общепита в новогодние праздники

Правительство Ленинградской области решило запретить фуд-кортам и фуд-плейсам во всех торговых комплексах и центрах работать в период с 30 декабря по 3 января, о чем сообщила пресс-служба администрации региона. В течение этих же пяти дней на территории региона организациям нельзя будет проводить новогодних корпоративов и елок в общественных местах.

Таким образом, областные ограничения частично перекликаются с теми мерами, что утвердили 2 декабря в Петербурге. Только в городе федерального значения с 30 декабря по 3 января будет запрещена работа любых предприятий общепита, а не только фуд-кортов. Некоторые рестораторы решили запрет бойкотировать и открыть двери для посетителей. В ответ чиновники Смольного готовят меры воздействия на бизнесменов, чтобы не допустить этого произвола.