Силовики и Роспотребнадзор выявили нарушения в трех петербургских барах

В ночь на 9 декабря сотрудники Следственного комитета, Росгвардии, МВД и Роспотребнадзора совершили рейд по городу с целью выявить и пресечь деятельность предприятий общепита, в которых нарушаются дейстующие коронавирусные ограничения. Претензии у участников инспекции возникли к трем питейным заведениям в центре города, работавшим ночью. Документы и технику у нарушителей изъяли.

"Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление нарушений. По результатам будет принято процессуальное решение", - гласит сообщение петербургского управления СК.

Напомним, что между Смольным и владельцами кафе и баров конфликт обострился после введения 2 декабря строгих ограничений на работу в новогодние праздники: с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января весь общепит должен закрыться в 19 часов, а с 30 декабря по 3 января и вовсе не пускать посетителей. Более ста рестораторов готовы игнорировать требование властей и работать в праздники на полную мощность. Чиновники ищут способы противодействия этим планам.