Депутаты ЗакСа выступили в защиту особняка Стаценко

Петербургский парламент 9 декабря утвердил коллективный запрос губернатору Александру Беглову. Депутаты просят главу города не допустить уплотнительную застройку на Крестовском острове, рядом с пустующим дореволюционным особняком по проекту инженера Вадима Стаценко. На заседании ЗакСа документ представил единоросс Юрий Гладунов.

Особняк Стаценко расположен по адресу набережная Мартынова, 60. Неподалеку ООО "Фокина 2" планирует строительство элитного жилья. В своем запросе депутаты напомнили, что летом уже был демонтирован флигель особняка.

"По имеющейся информации, в настоящее время готовится проект планировки территории, куда войдет и земельный участок, на котором предполагается строительство элитного жилого дома. В документе будут зафиксированы назначение и параметры как существующих, так и планируемых объектов", - говорится в запросе.

Депутаты заявили о недопустимости строительства нового жилого объекта. Они попросили Беглова предоставить паспорт особняка Стаценко и актуальные заключения по состоянию дома снаружи и внутри.

Сергей Еремеев

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