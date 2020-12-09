Макаров об авторах фейка о своей дочери: Они хуже, чем кровники

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 9 декабря высказался с трибуны об информации Telegram-каналов о том, что у его дочери якобы прошел обыск.

Председатель городского парламента заявил, что это фейк и рассказал, что его несовершеннолетней внучке сообщили в школе, что её папа и мама арестованы и довели девочку до слез. Макаров пообещал, если потребуется, "гонять по всему миру" и найти авторов и заказчиков лжеинформации.

- Они хуже, чем кровники, - заявил с трибуны спикер.

Также председатель парламента предложил авторам вброса воевать с ним, а не с маленьким ребенком, который не имеет никакого отношения к политике и бюджетному процессу.

- Я воин, со мной повоюйте, попробуйте, - сказал Макаров.

Сергей Еремеев

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