Восемь депутатов требуют отзыва жалобы Госстройнадзора на запрет сноса здания ВНИИБ

Депутаты петербургского парламента, как и анонсировалось на выходных, обратились с просьбой к губернатору Александру Беглову, чтобы тот поспособствовал отзыву жалобы Госстройнадзора, касающейся здания НИИ Бумажной промышленности. Ведомство, напомним, обжалует судебный запрет на снос конструктивистского сооружения на 2-м Муринском проспекте, в защиту которого возникла целая общественная кампания.

Подписали обращение Борис Вишневский, Надежда Тихонова, Алексей Ковалев, Максим Резник, Михаил Амосов, Ирина Иванова, Ольга Ходунова и Александр Егоров. По их мнению, аргументация Госстройнадзора, утверждающего, что строительные работы не ведутся и снос зданию не грозит, несостоятельна.

"Полагая, что принятые судом меры предварительной защиты не затрагивают прав Службы и не препятствуют ее деятельности, просим Вас дать указание Службе отозвать указанную частную жалобу", - гласит текст письма.

В настоящее время КГИОП рассматривает новые заявки на признание здания 1955 года постройки выявленным объектом культурного наследия. Приостановленное судом разрешение на снос действует до 23 января. О сути конфликта вокруг здания "Бумажного института" читайте на ЗАКС.Ру.

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