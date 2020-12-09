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Поправки в Конституцию

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11:25

Петербургское Заксобрание утвердило поправки в закон о всероссийской реновации

фото ЗакС политика Петербургское Заксобрание утвердило поправки в закон о всероссийской реновации

Законодательное собрание Петербурга на заседании 9 декабря приняла сразу в трех чтениях проект постановления о поправках в федеральный закон о реновации. Было утверждено 12 предложений парламентского комитета по законодательству. Их представил председатель комитета, единоросс Денис Четырбок

Это, в частности, положение, закрепляющее приоритет норм защиты памятников культуры над нормами программы комплексного развития территорий. Представитель Партии Роста Оксана Дмитриева отметила, что кроме петербургских депутатов пока никто подобное предложение не подготовил. 

Согласно другой поправке, реновация может производиться только на территории, где 80% домов являются аварийными. В действующей редакции законопроекта говорится о 50% зданий. Ещё одно предложение предусматривает, что компенсация собственникам жилья должна соответствовать кадастровой стоимости помещения, которая, в свою очередь, должна быть не ниже рыночной.

Поддержав поправки, отдельные депутаты критически высказались о принятом в первом чтении проекте закона о всероссийской реновации. В частности, "яблочник" Борис Вишневский и справедливоросс Алексей Ковалев, который назвал его "сырым и лоббистским документом". Беспартийный Максим Резник и Александр Рассудов из КПРФ ругали проект реновации, который уже реализуется в Петербурге. 

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект о всероссийской реновации 17 ноября. Документом предлагается при расселении ветхого и аварийного жилья распространить на всю страну московский опыт.

Подробнее о поправках петербургских депутатов читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев


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