У 26,2 тысяч россиян за сутки подтвердился COVID-19, в Петербурге - новый антирекорд

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 26190 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончались 559, а сумели поправиться 26 266 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 5145 новых больных, в Петербурге – 3761 (новый рекорд), в Подмосковье – 1372. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровел 1921 человек и скончалось 83.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию и Индию.