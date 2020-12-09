Новые "антиковидные" льготы по налогам утвердили в Петербурге

Законодательное собрание 9 декабря приняло в первом чтении "третий пакет" мер поддержки петербургского бизнеса в пандемию. Он предусматривает льготы по налогам на транспорт, землю и имущество. Документ подготовил Смольный. На заседании городского правительства его представил вице-губернатор Эдуард Батанов.

До начала 2024 года продлят "налоговые каникулы" по патентной и упрощенной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Проектом закона предусматривается, что до 2022 года будут продлены льготы по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы и отельеров. Предприниматели, использующие в своем бизнесе электрокары, будут освобождены от уплаты транспортного налога. Льгота распространится только на новые, не бывшие в эксплуатации электромобили. Кроме того, от транспортного налога освободят предпринимателей, использующих машины, которые работают на природном газе. Не будет облагаться налогом и водный транспорт, который участвует в музейной деятельности. Батанов уточнил, что речь идет о крейсер "Аврора" и ледоколе "Красин".

По словам чиновника, третий пакет мер поддержки бизнеса обойдется городскому бюджету примерно в 8,5 млрд рублей выпадающих доходов. Вопрос о том, последует ли за третьим четвертый пакет, вице-губернатор назвал провокационные.

- Будем ориентироваться по ситуации и верить в лучшее, - заявил Батанов.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский призвал Смольный выплатить компенсации предпринимателям, которые понесут убытки из-за новогодних ограничений, утвержденных ранее губернатором Александром Бегловым.

- Бизнес теряет на рубли, а помогают ему на копейки, - подчеркнул "яблочник".

Беспартийный Максим Резник зачитал с трибуны открытое письмо, которое накануне адресовал Беглову.

Депутат Надежда Тихонова отметила, что "Справедливая Россия" выступает за полную отмену транспортного налога, а не за льготы для отдельных предпринимателей. Её однопартиец Алексей Ковалев заявил, что льготы для водного транспорта должны устанавливаться не на два года, а "на вечные времена".

Александр Рассудов из КПРФ призвал губернатора Беглова поменять вице-губернатора по здравоохранению Олега Эргашева "на профессионала, которому не безразлична жизнь и здоровье горожан". Он признался, что иногда ему кажется, что чиновники Смольного управляют городом, как будто играя в компьютерную игру.

- Можно попробовать непродуманные решения, а потом сохраниться и переиграть. Но за каждую непродуманность и глупость расплачиваются жители второго по величине города страны, - заявил Рассудов.

Член КПРФ также рассказал, что когда сам болел коронавирусом, врач к нему пришёл ни разу и только однажды позвонил.

Сергей Еремеев

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