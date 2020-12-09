The Bell: Банк "Россия" ежегодно зарабатывает на платежах за ЖКХ 2 млрд рублей из-за высокой комиссии

Издания The Bell и "Проект" провели совместное расследование, посвященное доходам банка "России", большей частью акций которого владеет близкий к президенту бизнесмен Юрий Ковальчук. Авторы подсчитали, что около 150 российских организаций, специализирующихся на ЖКХ, собирают плату за свои услуги именно через этот банк.

Таким образом, благодаря высокой комиссии "Россия" имеет более 2 млрд рублей дохода каждый год: если в среднем по стране она составляет 0,4%, то в этом банке она варьируется от 0,3% до 2,5%.

В ноябре "Проект" выпустил расследование, в котором речь шла о петербурженке Светлане Кривоногих, которую авторы считают подругой президента Владимира Путина. Женщина, согласно журналистскому материалу, владеет 2,8% акциями банка "Россия", а карьерное и материальное благополучие для нее началось внезапно в конце 1990-х годов.