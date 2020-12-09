Рассудов рассказал, что за три недели коронавируса к нему ни разу не приехал врач

Депутат от КПРФ Александр Рассудов на заседании Заксобрания Петербурга 9 декабря рассказал, что за три недели, которые он провел дома с COVID-19, к нему ни разу не пришли медики.

- Один раз она позвонила, поинтересовалась, что я там принимаю, записала что-то там для меня. На этом профессиональный интерес ко мне был утрачен на все три недели, - сообщил депутат.

Он также заявил, что такая ситуация в городе сплошь и рядом.

- То, что у нас растёт смертность - я ещё удивлён, что она растёт так мало, - продолжил Рассудов. - Видимо, действительно, какой-то ген блокадников - люди выживают в этих нечеловеческих условиях, когда они лишены и медицинской помощи, и лекарств.

Отметим, что депутат осенью пропустил из-за болезни несколько пленарных заседаний.

Сергей Еремеев

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