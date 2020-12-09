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13:25

Переведенный в помощники премьер-министра Артемьев продолжит помогать ФАС

фото ЗакС политика Переведенный в помощники премьер-министра Артемьев продолжит помогать ФАС

Помощник главы кабмина Игорь Артемьев, до ноября в течение шестнадцати лет возглавлявший Федеральную антимонопольную службу, объявил, что начатые ведомством под его руководством проекты будут реализованы с его же участием. Больше всего он хочет помочь доработать так называемый пятый антимонопольный пакет, закон об основах тарифного регулирования и проект указа президента о национальном плане развития конкуренции до 2025 года, передает ТАСС. Премьер Михаил Мишустин распорядился, чтобы Артемьев участвовал в этой работе.

"Есть другие задачи безусловно. Поставлена задача по социально-экономическому развитию регионов, я должен работать и с губернаторами, помогать и губернаторам, в первую очередь, и аппарату правительства готовить соответствующие решения по регионам. Очень важно, что будущий год будет еще и политизированным весьма и весьма", - отметил чиновник.

По словам Артемьева, на новой должности у него появился более широкий обзор прежних проблем, возможность посмотреть на них немного со стороны, и это его более чем устраивает.

Во главе ФАС "яблочника" сменил бывший петербургский вице-губернатор Максим Шаскольский.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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