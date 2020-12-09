Суд не признал незаконным решение УИК №1802 об удалении с участка члена комиссии Чупрунова

Приморский районный суд 9 декабря отказался признавать незаконным решение участковой избирательной комиссии №1802 об удалении с участка члена комиссии Павла Чупрунова на голосовании по поправкам в Конституцию, сообщил ЗАКС.Ру сам Чупрунов. По его словам, представительница УИК в суде и член территориального избиркома №9 Евгения Архипова на заседании заявила, что Чупрунов якобы чуть ли не прыгал на столе, снимал с лица маску, ходил на руках, показывал язык, кашлял в лицо членам УИК, чихал, тёр нос и тому подобное. Из-за этого его якобы и решили удалить с участка, передал Чупрунов слова Архиповой.

Член УИК утверждает, что это все неправда. Это могла подтвердить его видеозапись с участка, но судья и прокурор отказались с ней ознакомиться, сообщил Чупрунов. Он добавил, что суд не захотел смотреть видеозапись, которую вел дежуривший на участке полицейский Максим Котцов. В материалах дела имеются его показания о том, что сотрудник правоохранительных органов начал съемку, чтобы не допустить "искажения фактов данного события", рассказал член участковой комиссии.

- Он фиксировал на свой телефон все мои действия. И, между тем, судья отказала в просмотре этого видео, хотя это видео могло установить тот факт, что я себя вел абсолютно спокойно и что словам всех членов избирательной комиссии, кроме меня получается, и слова секретаря ТИК №9 - это обычное вранье, - заявил Чупрунов.

По его словам, также судья не захотела вызывать свидетелей. Член УИК сообщил, что намерен оспаривать решение районного суда.

Напомним, Чупрунова удалили с участка №1802 в последний день голосования по поправкам в Конституцию. Тогда причиной называлось отсутствие у члена УИК справки о том, что он не болеет коронавирусом. Чупрунов отказался уходить с участка, тогда на место вызвали сотрудников полиции, которые его задержали. За неподчинение полицейским членка избиркома арестовали на 10 суток. Позже Санкт-Петербургский городской суд отменил арест - к тому моменту Чупрунов отсидел 6 суток. Сейчас дело находится на пересмотре в районном суде.