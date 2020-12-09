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13:52

Лев Лурье: Я понимаю аргументы рестораторов и не понимаю аргументов властей

фото ЗакС политика Лев Лурье: Я понимаю аргументы рестораторов и не понимаю аргументов властей

Петербургский историк и общественный деятель Лев Лурье высказался об актуальном конфликте между Смольным и владельцами заведений общепита, которых не устраивают ограничения на их работу, обязательные к исполнению в период новогодних праздников. С рациональной точки зрения комментатору ближе доводы рестораторов, тогда как позиция чиновников его не убеждает. Лурье напоминает, что этот бизнес уже пострадал больше многих других, когда эпидемиологическая ситуация была не так страшна, и подчеркивает, что общепит – крайне конкурентный и дорогой рынок, на котором изначальный риск разорения очень велик. 

"Мне не кажется, что небольшой бар, в котором люди сидят на расстоянии полутора метров друг от друга, представляет большую опасность, чем магазин "Дом книги" или маршрутка, которая идет набитая от станции метро "Проспект Ветеранов". Почему они должны выкладывать последнюю копейку, умирать, им не ясно", - рассудил он в интервью "Эху Петербурга".

По мнению историка, протестующее сообщество идет правильным путем, интуитивно чувствуя специфические особенности сегодняшнего петербургского руководства, которые дают им надежду на сохранение.

"Мы видим, что городское правительство выступает вначале чрезвычайно строго, строит козью рожу, а потом, когда видит, что люди не успокаиваются, в общем готово идти на уступки. Поэтому в поведении рестораторов есть смысл: они видят, что в принципе это правительство не гибкое, но хрупкое", - заключил Лурье.

С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепиту разрешили работать только до 19:00, а с 30 декабря по 3 января велели и вовсе закрыться, но пока далеко не все владельцы кафе соглашаются выполнять эти требования.

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