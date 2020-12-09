ЗакС окончательно утвердил корректировку бюджета Петербурга

Законодательное собрание 9 декабря приняло в третьем чтении поправки в бюджет Петербурга на 2020 год. Перед окончательным рассмотрением в документ были внесены юридико-технические правки. Голосовать по этому вопросу поименно большинство депутатов отказались.

Доходная часть городской казны составит 639,8 млрд, расходная – 718,7 млрд, дефицит – 78,9 млрд рублей. Перед вторым чтением в проект корректировки были внесены поправки губернатора Александра Беглова, бюджетно-финансового комитета ЗакСа и депутата-единоросса Андрея Васильева. Все предложения оппозиции отклонили.

Напомним, бюджет Петербурга правят второй раз в течение года. Первая корректировка состоялась весной-летом. Изначально она не планировалась Смольным и была вызвана эпидемиологическим кризисом.

Сергей Еремеев

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