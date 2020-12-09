ЗакС окончательно принял исправленный закон о "наливайках"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 9 декабря утвердили в третьем чтении так называемый закон о "наливайках". В предпринимательском сообществе он получил название "закон Четырбока" по имени инициитора, единоросса Дениса Четырбока.

Инициатива регламентирует продажу спиртного в нежилых помещениях, действующих в жилых многоквартирных домах. Согласно документу, требование иметь зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров с начала 2022 года будет предъявлено кафе, барам и ресторанам, которые работают в "хрущевках" (типовые дома постройки 1957-1970 годов) и "домах-кораблях" (панельные корпуса 1970-1980 годов постройки).

Ранее была принята и подписана губернатором Александром Бегловым другая инициатива, согласно которой норматив в 50 "квадратов" распространялся на все заведения города. Согласно новой редакции документа, в точках, работающих не в "хрущевках" и "кораблях", можно будет продавать спиртное при площади торгового зала от 20 квадратных метров.

Смягчить закон о "наливайках" в ЗакСе решили после массового недовольства владельцев баров, которые попали под закрытие из-за требования о 50 квадратных метрах.

Сергей Еремеев

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