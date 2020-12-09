ЗакС Петербурга принял законопроект о легализации советских вывесок

В Петербурге запретят демонтировать вывески, которые были установлены на зданиях до 10 октября 1996 года. Соответствующую инициативу депутаты Законодательного собрания утвердили в первом чтении 9 декабря.

Документ подготовил парламентский комитет по законодательству. По словам его председателя, единоросса Дениса Четырбока, идея законопроекта родилась после обращения руководства Канонерского судоремонтного завода, вывеска которого была установлена еще в 1980-х годах. Завод столкнулся с проверкой контролирующего органа и обратился в парламент за поддержкой.

За принятие законопроекта проголосовали 43 депутата. Высказавшихся против и воздержавшихся не было. Поправки в документ будут приниматься до вечера пятницы, 11 декабря.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Сергей Еремеев

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