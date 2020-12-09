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14:58

Бездомные в Петербурге смогут претендовать на ежемесячные выплаты на детей

фото ЗакС политика Бездомные в Петербурге смогут претендовать на ежемесячные выплаты на детей

Смольный планирует распространить ежемесячные денежные выплаты на ребенка от трех до семи лет на родителей без определенного места жительства. Заксобрание Петербурга одобрило соответствующую инициативу в первом чтении 9 декабря.

Претендовать на пособие может семья, среднедушевой доход которой меньше регионального прожиточного минимума, установленного на второй квартал предыдущего года. В 2020 году размер выплаты составлял 5 588,1 рублей.

По данным Смольного, в настоящее время в городе в качестве лиц без определенного места жительства зарегистрированы 110 детей в возрасте от трех до семи лет.

Сергей Еремеев

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