"Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе": Путин заявил о недопустимости "голодания" россиян

Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости появления ситуаций, при которых у рядовых россиян не хватает денег на покупку еды.

"Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Тогда говорили так: в Советском Союзе есть всё, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", - приводит слова президента ТАСС.

В ответ руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности в стране достигнуты.

"Это вопрос, который требует особого внимания - в том числе, это касается и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли. Это все правильно, это нужно делать, но надо посмотреть, по каким направлениям", - заключил глава государства.

Напомним, минувшей осенью сообщалось, что покупательная способность денежных доходов населения во втором квартале текущего года резко упала по половине основных продуктов питания и достигла критического минимума за последние 10 лет.